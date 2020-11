Diego Armando Maradona se n’è andato. Il calcio piange il più grande

Se n’è andato all’età di 60 anni Diego Armando Maradona, il più grande talento che il calcio mondiale abbia mai conosciuto. A darne notizia è il sito del quotidiano argentino Clarin, secondo cui sarebbe stato un arresto cardiorespiratorio la causare il decesso del Pibe de Oro. Maradona si trovava nella casa di Tigre, alle porte di Buenos Aires, in seguito all’operazione alla testa effettuata tre settimane fa. Non sarebbe bastato, sempre secondo la ricostruzione dei media argentini, l’intervento tempestivo di tre ambulanze per evitare il peggio.

Nato a Lanus il 30 ottobre del 1960, Diego Armando Maradona ha scritto pagine indelebili della storia del calcio mondiale trascinando l’Argentina alla vittoria di un memorabile titolo mondiale e facendo innamorare tutti i tifosi delle squadre di club in cui ha militato nell’arco della sua carriera. In Italia ha lasciato ricordi straordinari per i suoi sette anni trascorsi a Napoli (dal 1984 al 1991), in cui ha collezionato 81 gol totali regalando al popolo partenopeo due Scudetti (1986-1987, 1989-1990), una Coppa Italia (1986-1987), una Supercoppa Italiana (1990) ed una Coppa Uefa (1988-1989).

Una vita sempre al limite, sia dentro che fuori dal campo, con mille contraddizioni che hanno comunque contribuito a renderlo un’icona ed un mito popolare in Argentina e nella città di Napoli. Indimenticabile, per quanto riguarda le sue prodezze sul rettangolo verde, la sua prestazione in occasione dei quarti di finale del Mondiale 1986 contro l’Inghilterra. Nel giro di tre minuti, Maradona entrò nella leggenda prima per la celebre “mano de Dios” e poi per quello che venne definito il “gol del secolo”, consentendo alla selezione argentina di passare il turno e successivamente di alzare al cielo la coppa Rimet.

