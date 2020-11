Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2020: programma, orari, tv

Domenica 30 novembre inizia ufficialmente la Coppa del Mondo 2020-2021 di ciclocross con la tradizionale prova che si svolge in Repubblica Ceca, a Tabor. Quest’anno, a causa della pandemia che ha scoperchiato tutte le falle di una riforma terribilmente sbagliata quale quella approvata l’anno scorso dall’UCI, la più giovane tra le tre grandi challenge della stagione ciclocrossistica si comporrà di appena cinque prove. Le altre undici inizialmente in programma, per via dell’incapacità da parte degli organizzatori di sostenerne i costi, dovuta alla mancanza degli introiti provenienti dal pubblico pagante, sono saltate. E’ bene sottolineare, invece, che le altre due principali competizioni a tappe dell’annata, Superprestige e X2O Badkamers Trofee, si stanno svolgendo nella loro interezza, a dimostrazione del fatto che l’UCI ha combinato un vero e proprio pasticcio con la Coppa del Mondo.

Per quanto concerne gli orari: le donne Elite scenderanno sul tracciato alle 13.10, mentre la gara degli uomini Elite è in programma alle 14.30. Ambedue le prove verranno trasmesse in diretta streaming sulle piattaforme Eurosport Player e RaiSportWeb. La prova maschile, inoltre, sarà visibile anche in diretta TV su Rai Sport HD. Vale la pena far notare, infine, che nella manifestazione in questione ci sarà l’esordio stagionale del vicecampione del Mondo di specialità Tom Pidcock e sarà della partita anche Wout Van Aert.

IL PROGRAMMA DELLA TAPPA DI TABOR DI COPPA DEL MONDO 2020-2021 DI CICLOCROSS

Orari: gara donne Elite 13.10 gara uomini Elite 14.30

Diretta TV: Rai Sport HD (solo gara uomini Elite)

Diretta streaming: Eurosport Player e RaiSportWeb

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Foto: Shutterstock