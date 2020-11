Ciclismo, Will Barta firma con la EF Pro Cycling

Lo statunitense Will Barta, uno dei pezzi più pregiati tra quelli in uscita dalla CCC, ha firmato un contratto con la EF Pro Cycling. Il giovane corridore statunitense aveva fatto molto parlare di sé in occasione della cronometro della Vuelta con arrivo sul Mirador de Ezaro. Infatti, Barta quel giorno era rimasto a lungo in testa alla classifica della tappa prima di venire scalzato, per appena un secondo, da Primoz Roglic, il quale, quel dì, era il penultimo a partire.



Barta ha rilasciato delle dichiarazioni dopo aver firmato con il sodalizio statunitense, queste le sue parole riportate da Wielerflits: “La EF mi sembra un’ottima squadra, ove i corridori sono molto uniti tra loro, non vedo l’ora di farne parte. Ci sono diversi ragazzi con cui ho corso negli anni scorsi. Logan Owen e Neilson Powless li conosco sin da quando eravamo ragazzini e gareggiavamo con la nazionale. Sono stato anche compagno di Ruben Guerreiro, inoltre, alla Axeon. Credo di continuare il mio percorso di crescita nel modo migliore tra le file di questo team.“.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock