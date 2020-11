Ciclismo su pista: si ritira l’australiana Stephanie Morton. La colpa? Lo spostamento delle Olimpiadi

“Ho passato gli ultimi 8 mesi a maturare questa decisione. Ho capito dove voglio stare da qui in avanti, e cosa devo fare per starci, e a quel punto ho fatto la mia scelta definitiva, arrivi quasi all’obiettivo e sul più bello te lo spostano in avanti. Semplicemente, stavolta non sono in grado di spostarmi insieme al mio traguardo”. Parole importanti, per una scelta durissima. Stephanie Morton, stella del ciclismo su pista australiano, ha deciso a pochi mesi dalle Olimpiadi di Tokyo 2021 di appendere la bicicletta al chiodo.

Come da lei specificato, è stata la situazione legata al Covid-19, con lo spostamento dei Giochi Olimpici, a determinare questa decisione. La 30enne australiana, plurimedagliata a livello iridato nella velocità, andava a caccia di una medaglia a Cinque Cerchi che le era sfuggita per pochissimo in quel di Rio. Nel frattempo però ha già pensato al proprio futuro: ha infatti già conseguito una laurea in criminologia e diritto penale.

By <a href=”https://www.wikidata.org/wiki/Q84847593″ class=”extiw” title=”d:Q84847593″>Tim Rademacher</a> – <span class=”int-own-work” lang=”en”>Own work</span>, CC BY-SA 4.0, Link