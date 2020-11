Ciclismo, nuova avventura per Edward Ravasi nella EOLO-Kometa di Basso e Contador

Dopo quattro anni in UAE-Team Emirates, Edward Ravasi è pronto per una nuova avventura targata Italia assieme alla neo Professional EOLO-Kometa. Il ciclista varesino, classe 1994, è il tredicesimo corridore confermato per il progetto tricolore di Ivan Basso e Alberto Contador. Ravasi ha già avuto modo di partecipare a due grandi corse a tappe, il Giro d’Italia 2017 e la Vuelta a España 2018. Ottimo scalatore, Edward è fiducioso che questa nuova avventura nella sua carriera sportiva gli permetterà di fare un ottimo salto di qualità.

“Questa è una grande opportunità per me – dichiara Ravasi nel comunicato stampa della EOLO-Kometa – Non credo sia un passo indietro nella mia carriera, tutt’altro. È vero che una squadra WorldTour può avere più budget di una formazione Professional, e che ci sono anche differenze in termini di calendario, un punto più impegnativo, ma nello sport una squadra di questo livello può essere altrettanto competitiva o di più, e in termini di calendario è anche molto interessante. Ed eccoci qui a parlare di un grande progetto, con alle spalle due personalità molto importanti come Alberto e Ivan. Un progetto che ha dimostrato che i giovani imparano, progrediscono e che conosco personalmente da alcuni anni, quando gareggiavo contro la squadra Under 23 nella Vuelta al Bidasoa ”.

“Sono molto fiducioso di poter fare un passo avanti – ha poi proseguito il varesino – La scorsa stagione ho subito una caduta alla Vuelta a Burgos dove mi sono fratturato il femore e mi sono dovuto fermare all’improvviso. Non è stato un infortunio facile, ho dovuto faticare per recuperare e tornare. Alla fine è stato un periodo di tempo perso, dal punto di vista delle competizioni, che è stato difficile da recuperare”. Poi è arrivato sto questo tormentato 2020: “In questa stagione abbiamo lavorato molto negli Emirati Arabi Uniti con ottimi capitani. Non era la stagione migliore per cercare spettacolo”.

Per il corridore lombardo la stagione 2021 può consentirgli di tornare sul percorso tracciato nel 2018: “È possibile fare un passo avanti, sulla falsariga del Delfinato 2018, che credo sia stata finora la mia più grande riscossa. Non in termini di classifica finale, ma ogni giorno lottavo per la fuga e per non farmi prendere fino alla fine. E la tappa di La Rosière, che è stata una giornata molto importante, ho resistito con i migliori fino agli ultimi dieci chilometri”.

Ivan Basso, direttore sportivo della EOLO-Kometa, nonché conterraneo di Ravasi, ha aggiunto: “Siamo molto felici di avere Edward in squadra, crediamo che possa fare grandi cose. La gara più importante della categoria Under 23, il Tour de l´Avenir, ha lanciato campioni della sua qualità che è sempre stato con i migliori. Nel 2016 è arrivato secondo dietro a David Gaudu. Ora ha sulle spalle quattro anni di esperienza nel WordTour, anche se, o per la sfortuna degli infortuni o perché ha dovuto lavorare per i suoi leader, non ha ancora avuto modo di dare il massimo. Potrebbe diventare uno dei migliori corridori del gruppo”.

lisa.guadagnini@oasport.it

Foto: David MG / Shutterstock.com