Ciclismo, Alex Dowsett proverà a battere il record dell’ora il 12 dicembre a Manchester

Dopo aver ottenuto ottimi risultati su strada, tra cui un successo di tappa al Giro d’Italia, Alex Dowsett, trentaduenne britannico della Israel-Start UP, proverà a dare la caccia al record dell’ora. Il tentativo di Dowsett è in programma tra un mese, il 12 di dicembre, al velodromo di Manchester. Il nativo di Maldon dovrà fare meglio dei 55.089 chilometri coperti dal belga Victor Campenaerts il 16 aprile 2019.

Dowsett è già stato titolare del record dell’ora tra il due maggio e il sette giugno del 2015. Il britannico, infatti, aveva battuto il primato fatto registrare in precedenza da Rohan Dennis coprendo una distanza di 52.937. Un mese dopo la sua prova, però, il connazionale Bradley Wiggins aveva letteralmente spazzato via il suo record realizzando una prestazione che gli ha permesso di mantenere il primato per quasi quattro anni.

Il cronoman britannico ha parlato del suo tentativo al sito dell’UCI. Queste le sue parole: “Quando ho fatto il record nel 2015 ho finito la prova con ancora della benzina nel serbatoio ed è stato frustrante vedere qualcuno fare meglio di me. Dato che c’era l’opportunità di provarci a dicembre ho deciso di fare un nuovo tentativo, conscio che dovrò dare il massimo. Campenaerts ha messo l’asticella veramente in alto“.

Foto: Lapresse