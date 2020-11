Calcio: l’Italia sale al decimo posto nel Ranking Fifa

Nuovo aggiornamento, dopo l’ultima finestra internazionale dell’anno, per il Ranking FIFA, la classifica dedicata alle Nazionali. Può gioire l’Italia di Roberto Mancini che sta trovando risultati positivi in serie: gli azzurri hanno guadagnato due posizioni in graduatoria e sono rientrati nella top-10, precisamente in decima posizione, con 1625 punti.

Al comando c’è sempre il Belgio con 1780 punti, seguito dalla Francia (1755) e poi dal Brasile (1743). Nella top-5 l’Inghilterra (1670) ed il Portogallo (1662). Seguono Spagna, Uruguay, Argentina, Messico e, come detto, l’Italia.

Foto: Lapresse