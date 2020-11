Calcio, la Figc ha pubblicato il bilancio integrato 2019: fatturato di circa 5 miliardi di euro

E’ tempo di tracciare un bilancio per la Federcalcio. La Figc ha reso noto la situazione economica (non solo) che la riguarda e i numeri sono importanti. Come riportato dall’Ansa, il documento, che analizza il capitale (sociale, economico e valoriale) dell’intero sistema, informa che il fatturato diretto generato dal settore calcio sia intorno ai 5 miliardi: il 12% del Pil del calcio mondiale viene prodotto in Italia.

Dati che certificano quanto il calcio sia il riferimento dello sport italiano e nello stesso tempo rappresenti il principale contributore a livello fiscale e previdenziale del sistema sportivo, con quasi 1,3 miliardi generati solo dal calcio prof. e un’incidenza del 71,5% rispetto al gettito fiscale complessivo generato dal comparto sportivo. Una situazione dettata anche dal fatto che il “Pallone” annovera 4,6 milioni di praticanti, 1,4 milioni di tesserati Figc (il 24% del totale fra le 44 Federazioni sportive nazionali del Coni), oltre 570 mila partite ufficiali ogni anno (una ogni 55″), delle quali il 99% dilettantistiche e giovanili.

Foto: LaPresse