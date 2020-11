Calcio, il San Paolo di Napoli potrebbe essere intitolato a Diego Armando Maradona

Lo stadio San Paolo potrebbe presto essere intitolato a Diego Armando Maradona. L’iter per l’intitolazione dell’impianto di Fuorigrotta al campione argentino, morto ieri all’età di 60 anni, prevede infatti una proposta formale della Commissione Toponomastica del Consiglio comunale della città partenopea, una delibera di Giunta e una deroga del prefetto per l’intitolazione di luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di 10 anni. .

In meno di un mese tutto questo dovrebbe essere completo. “Se tutto dovesse andare come deve e i passaggi saranno compiuti in tempi rapidi, credo che in una ventina di giorni potremmo farcela”, spiega all’Adnkronos Laura Bismuto, presidente della Commissione Toponomastica del Consiglio comunale di Napoli. La proposta sarà esaminata dalla commissione tecnica presieduta dal sindaco Luigi de Magistris per poi arrivare alla delibera di Giunta comunale. La delibera sarà quindi sottoposta al prefetto di Napoli, Marco Valentini, per la necessaria autorizzazione a derogare dalla norma dei 10 anni.

Considerando gli sviluppi storici, si tratterebbe del secondo cambio di denominazione dello stadio di Fuorigrotta, realizzato nel 1959 con il nome di Stadio del Sole ma che poi fu denominato San Paolo in omaggio a san Paolo di Tarso e al suo passaggio a Pozzuoli e nell’area dei Campi Flegrei, della quale il quartiere Fuorigrotta fa parte.

