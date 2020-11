Calcio, Gabriele Gravina: “Nessuno stop dei campionati professionistici, si rischia il collasso”

E’ in corso il dibattito alla Camera per quanto concerne le nuove misure che il Governo vorrà adottare per contenere gli effetti della pandemia, tornata più forte che mai a gravare sulle spalle già provate del nostro Paese. Il mondo dello sport, come tutti i settori produttivi, è in grande sofferenza e questo chiaramente ha delle ripercussioni sotto tutti i punti di vista.

In un’intervista concessa al Corriere dello Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato di “Rischio collasso” per l’intero sistema calcistico, qualora l’Esecutivo volesse fermare tutto. La richiesta di Gravina è quella di non interrompere i campionati professionistici per non avere delle conseguenze sul fronte economico, che il mondo del calcio non riuscirebbe a sanare.

Da questo punto di vista, il Governo sembra intenzionato a mettere a punto un DPCM con provvedimenti diversificati e mirati nei vari territori. Questo è quanto ha dichiarato dal Premier Conte quest’oggi. Pertanto, non dovrebbe esserci nessuna intenzione di porre un freno all’attività calcistica dei professionisti, dando continuità a quanto già sta avvenendo.

Foto: LaPresse