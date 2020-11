Calcio, Gabriele Gravina: “Al momento non ci sono rischi che si fermino i campionati”

“Rischi di stop dei campionati? Non mi pare ce ne siano al momento”. Parole importanti rilasciate dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina alla Gazzetta dello Sport. “La preoccupazione esiste ed è inutile nasconderla. Coinvolge il calcio e non solo, anche la vita sociale ed economica. Da noi sappiamo benissimo cosa muove il calcio, in questo sport siamo tra le nazioni più importanti. Ma sappiamo anche che dobbiamo vivere alla giornata, programmando, progettando e cercando di adottare tutti gli strumenti a nostra disposizione per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Dobbiamo avere maturità, capacità e senso di responsabilità – conclude – mettendo in conto che i rischi sono sempre dietro l’angolo. Rischi di stop dei campionati? Non mi pare ce ne siano al momento”.

Passando ad un argomento più leggero, Gravina è stato sollecitato sul possibile rinnovo del CT Roberto Mancini: “Aspetto una sua decisione. Abbiamo ancora due anni che ci legano. Sono tanti, ma i progetti sui quali lavoriamo richiedono più tempo. Ci siederemo al tavolo e troveremo la soluzione migliore. Questa Nazionale è una bellissima famiglia. C’è un grande senso di fratellanza tra gli uomini, ancora di più forse in questo periodo difficile per tutti in cui stiamo riscoprendo il dialogo e il confronto. Ed è bello perché spesso il mondo del calcio è considerato distaccato e avulso. La testimonianza più esemplare è quella di Bonucci che pur sapendo di non poter giocare stasera, si è fermato in ritiro coi compagni. Questo è un simbolo di fratellanza che è uno dei presupposti per centrare al meglio traguardi importanti. Ma anche l’ingrediente per superare le difficoltà. Così come ha fatto l’Under 21 che ha saputo risollevarsi dopo aver messo a rischio la qualificazione all’Europeo. Mando un grande in bocca al lupo agli azzurrini, se riusciranno a centrare l’obiettivo sarà un altro grande risultato”

Loading...

Loading...

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse