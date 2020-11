Calcio, Europei 2021: tutte le qualificate e i gironi. Scozia, Macedonia, Slovacchia e Ungheria completano il tabellone della fase finale

Dopo quasi un anno intero di attesa, si è finalmente completato il quadro delle 24 nazionali qualificate per la fase finale del Campionato Europeo 2021 di calcio maschile. Quest’oggi sono infatti andate in scena le quattro finali play-off (partita secca) decisive per la qualificazione alla massima rassegna continentale, in programma inizialmente nel 2020 e poi rinviata di dodici mesi a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Macedonia del Nord, Ungheria, Slovacchia e Scozia hanno vinto i rispettivi spareggi conquistando gli ultimi quattro pass a disposizione per l’Europeo e completando anche la composizione dei sei gironi da quattro squadre ciascuno in programma a giugno 2021. Resta invariato il raggruppamento dell’Italia, che se la dovrà vedere a Roma con Turchia, Galles e Svizzera. Di seguito l’elenco completo delle squadre qualificate e la composizione definitiva dei gironi a Euro 2021:

Loading...

Loading...

SQUADRE QUALIFICATE PER LA FASE FINALE DI EURO 2021:

Belgio, Italia, Russia, Polonia, Ucraina, Spagna, Turchia, Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Finlandia, Svezia, Croazia, Austria, Olanda, Germania, Portogallo, Svizzera, Danimarca, Galles, Macedonia del Nord, Ungheria, Slovacchia, Scozia

GIRONI EUROPEI CALCIO 2021:

GRUPPO A (a Roma e Baku): Turchia, Italia, Galles, Svizzera

GRUPPO B (a Copenhagen e San Pietroburgo): Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia

GRUPPO C (ad Amsterdam e Bucarest): Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia del Nord

GRUPPO D (a Londra e Glasgow): Inghilterra, Croazia, Scozia, Repubblica Ceca

GRUPPO E (a Bilbao e Dublino): Spagna, Svezia, Polonia, Slovacchia

GRUPPO F (a Monaco e Budapest): Ungheria, Portogallo, Francia, Germania

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse