Calcio, effettuata l’autopsia sul corpo di Maradona: El Pibe de Oro è deceduto per insufficienza cardiaca acuta

Il quotidiano argentino Clarìn ha riportato i risultati preliminari dell’autopsia effettuata, nelle scorse ore, sul corpo di Diego Armando Maradona. Da quanto traspare, El Pibe de Oro è deceduto a causa di un’insufficienza polmonare acuta, la quale sarebbe stata generata da un edema polmonare acuto. Secondo quanto riporta il procuratore generale di San Isidro, inoltre, sul corpo di Maradona non si nota alcun segno di violenza.



Nel frattempo è stata allestita la camera ardente alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino. La cerimonia aperta al pubblico inizierà alle 6.00 e terminerà alle 16.00, ora argentina. Da ore, ormai, il paese è fermo per celebrare il più grande fenomeno della sua storia sportiva. Migliaia di tifosi si sono riuniti in varie zone dell’Argentina per dare un ultimo saluto a Diego Armando.

Foto: Lapresse