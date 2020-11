Calcio, Champions League 2020: un positivo al Covid-19 nel Real Madrid, si tratta di Eder Militao

Cresce il numero dei contagiati nella Champions League di calcio 2020, poichè il Real Madrid ha reso nota la positività al Covid-19 di uno dei suoi tesserati, ovvero il 22enne brasiliano Eder Militao, emersa al termine del routinario giro di tamponi effettuato tra ieri ed oggi.

Tutti negativi gli altri membri della squadra, che affronteranno domani sera l’Inter al Santiago Bernabeu, mentre non sembrano esserci problemi tra le fila dei nerazzurri, così come nello staff tecnico, che voleranno alla volta di Madrid, a caccia di punti preziosi. Per le Merengues si tratta del secondo caso dall’inizio della pandemia, dopo quello di Mariano.

Foto: LaPresse