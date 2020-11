Boxe, nasce una nuova categoria di peso! “Bridger”, la via di mezzo tra i cruiser e i massimi

Nasce una nuova categoria di peso nella boxe! L’annuncio ufficiale è stato dato dalla WBC, una delle quattro federazioni mondiali di punta insieme a WBO, WBA, IBF. Si denominerà “bridgerweight” (pesi bridger) e si collocherà tra i “cruiser” (i cosiddetti massimi leggeri: 90.72 kg, l’equivalente di 200 libbre) e i “pesi massimi” (la categoria regina). I pesi bridger saranno riservati a chi peserà tra 90,72 kg e 101,64 kg (tra le 200 e le 224 libbre), soglia oltre la quale si dovrà combattere nei pesi massimi. Mauricio Sulaiman, Presidente della WBC, ha affermato che la nuova categoria si chiamerà in questo modo per onorare Bridger Walker, un bambino di sei anni che ha salvato la sorellina dalle grinfie di un cane randagio e porta in viso i segni di quel giorno.

Sulaiman ha precisato: “Dieci anni fa la Wbc decise di creare la categoria dei massimi leggeri e da allora il fisico della nuova generazione si è sviluppato ulteriormente. Ecco perchè abbiamo creato i Bridger, che sarà l’area di riferimento per un gran numero di pugili tra le 200 e le 224 libbre”. In effetti grandi icone del recente passato erano al di sotto dei 101 kg come Evander Holyfield, Chris Byrd, Roy Jones ma recentemente anche Alexander Povetkin e Deontay Wilder (Campione del Mondo WBC dei pesi massimi fino a inizio anno, quando venne sconfitto da Tyson Fury).

Nasce così la 19ma categoria di peso tra i professionisti! Da capire, però, se anche le altre sigle mondiali (WBA, WBO, IBF) si uniformeranno alla WBC e creeranno le rispettive suddivisioni “bridger”, oppure se andranno avanti con il regolamento attuale. Chi sarà il primo Campione del Mondo dei pesi bridger? E come potremmo tradurlo in italiano?

