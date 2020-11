BMX: i convocati azzurri per uno stage della Nazionale a Padova

Stage per la Nazionale italiana di BMX in quel di Padova domani, sabato 21 novembre. Il Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Lupi Tommaso, ha convocato tredici atleti.

CONVOCATI RADUNO PADOVA BMX

BERTAGNOLI PIETRO TEAM BMX VERONA

CANTIERO LEONARDO TEAM BMX VERONA

CASSANTA LEONARDO CICLOMANIA RACING

DE VECCHI FEDERICO PROTOTYPE PERFORMANCE TEAM

FANTONI GIACOMO TEAM BMX VERONA

GARGAGLIA GIACOMO JUST BMX ASD

GASPAROLI TOMMASO MAIKUN FACTORY TEAM ASD

GIUSTACCHINI TOMMASO CICLOMANIA RACING

GRAZIAN MATTEO BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D.

HAPPACHER MATTIA BMX GARDA TRENTINO ASD

RADAELLI MARCO TEAM BMX GARLATE

RIZZARDI RICCARDO TEAM BMX VERONA

SCIORTINO MARTTI MAIKUN FACTORY TEAM ASD

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Valerio Pagni