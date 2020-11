Biathlon, nel 2024 i Mondiali si disputeranno a Nove Mesto, nel 2025 a Lenzerheide

Il Congresso dell’IBU svoltosi nel corso del fine settimana (ovviamente in forma telematica) ha ufficializzato le sedi dei Campionati Mondiali di biathlon del 2024 e 2025. Nel primo caso la scelta è caduta sulla località ceca di Nove Mesto, unica candidata della vigilia, che quindi ospiterà l’evento alla Vysocina Arena per la seconda volta, dopo il precedente del 2013.

Per quel che riguarda il 2025, invece, la rassegna è stata assegnata a Lenzerheide (Svizzera), che ha battuto la concorrenza della bielorussa Minsk-Raubichi. Si tratta di una prima volta assoluta per la località elvetica entrata da poche stagioni nel calendario degli eventi IBU grazie ad una struttura all’avanguardia, che permetterà alla Svizzera di ospitare nuovamente un Mondiale a distanza di quartant’anni dalle gare di Egg am Etzel.

Loading...

Loading...

Per quel che riguarda le edizioni più vicine a noi, infine, i Campionati Mondiali del 2021 si terranno a Pokljuka, in Slovenia, mentre quelli del 2023 saranno ad Oberhof, in Germania.

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse