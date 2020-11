Biathlon: cambia il calendario di Coppa del Mondo. Niente Pechino, tappa bis a Nove Mesto. Confermati i Mondiali a Pokljuka

Non ci sarà Pechino nell’ultima parte del calendario di Coppa del Mondo di biathlon per quest’anno. L’IBU, infatti, ha deciso che per l’ultimo trimestre dell’annata 2020-2021 si correrà, invece che in quelle che saranno le piste olimpiche cinesi, a Nove Mesto, nella settimana che va dal 1° al 7 marzo. Si tratta di una decisione che, per molteplici ragioni, era nell’aria.

La città ceca già è in predicato di ospitare la penultima tappa, dall’8 al 14 marzo. Nessun problema per quanto riguarda Holmenkollen, dove la finale sarà mantenuta dal 16 al 21 marzo. Altra conferma pesante è quella che riguarda i Mondiali, che si terranno regolarmente a Pokljuka dal 9 al 21 febbraio 2021.

Un certo numero di cancellazioni si era già verificato nelle scorse settimane: Kontiolahti e Hochfilzen hanno sostituito le tappe di dicembre di Oestersund e Le Grand Bornand, mentre Oberhof ha aggiunto una seconda settimana, prima di Anterselva, sostituendo Rupholding. Di fatto, in questo momento, sono solamente sette le città che ospiteranno appuntamenti del massimo livello, tra Coppa del Mondo e Mondiali.

