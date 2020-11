Basket: Tommaso Baldasso realizza una tripla doppia nel match tra Virtus Roma e Venezia, non accadeva da 16 anni in Serie A

16 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Da qualunque parte si vedano questi numeri, significano sempre e solo una cosa: tripla doppia. L’ha realizzata Tommaso Baldasso, nel match perso dalla sua Virtus Roma, di cui è capitano, contro l’Umana Reyer Venezia per 71-89 al PalaEur.

Priva di Chris Evans per la stagione e di Gerald Robinson per questa partita, oltre che proveniente da una gran quantità di vicissitudini nella settimana, la Virtus è stata per buona misura retta dal suo capitano, alla quinta stagione in Italia, e da Luca Campogrande, che romano è e ha in qualche modo replicato la prova di Brescia con 18 punti e 4/7 da tre.

Concentrando la questione sulla performance di Baldasso, erano 16 anni che non si vedeva una tripla doppia in Serie A: la realizzò Tyrone Grant, ala-centro di quel Teramo Basket che aveva a roster anche uno che di gragnuole di punti se ne intendeva eccome, Mario Boni (che, infatti, in quel 108-119 con annessa violazione del parquet di Avellino ne fece 40). Per il giocatore di New York, che avrebbe in seguito preso anche la cittadinanza italiana, ci furono 29 punti, 10 rimbalzi e 11 palle recuperate in quel 25 aprile 2004. Va ricordato che la tripla doppia si ottiene andando in doppia cifra in una delle seguenti voci statistiche: punti, assist, rimbalzi, stoppate e palle recuperate. Per questa ragione sono improprie le definizioni di triple doppie che includono anche i falli subiti.

Complessivamente, sono state pochissime le triple doppie realizzate nel nostro massimo campionato: ci sono riusciti Ricky Brown (Olimpia Milano sponsorizzata Tracer, 1987-1988), Toni Kukoc (Benetton Treviso, per due volte nelle stagioni 1991-1992 e 1992-1993), Darren Daye (Scavolini Pesaro, 1988-1989; oltre a esser stato uno straordinario campione, è anche padre dell’attuale stella della Reyer Austin), Alexander Volkov (Panasonic Viola Reggio Calabria, 1992-1993), Brent Scott (Forlì, 1995-1996), Joey Beard (Rimini, per 3 volte nella stagione 2000-2001) e il già citato Tyrone Grant. Baldasso, dunque, risulta essere il primo italiano a realizzarla, nei 38 minuti in cui Piero Bucchi lo ha impiegato.

A proposito di voci statistiche, nessuno ha mai realizzato una quadrupla doppia in A, un’impresa difficilissima che anche in NBA soltanto in quattro sono stati in grado di mettere a segno: dall’annata 1973-1974, in cui la massima lega professionistica americana ha cominciato a tenere le statistiche, ci sono riusciti Nate Thurmond, Alvin Robinson, Hakeem Olajuwon e David Robinson. Si ritiene, però, che anche Wilt Chamberlain, Jerry West, Bill Russell e Oscar Robertson ne abbiano realizzate in via non ufficiale prima di quella stagione.

Credit: Ciamillo