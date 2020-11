Basket, NBA: Montrezl Harrell ai Lakers e Facundo Campazzo ai Nuggets in una notte di movimenti agitati

Notte piena zeppa di movimenti nella free agency NBA, che per l’Italia ha visto il suo momento principale nel passaggio di Danilo Gallinari agli Atlanta Hawks con un triennale da 61.5 milioni di dollari. Andiamo a effettuare un rapido riepilogo di quel che ha preso forma nelle ultime, scatenate ore del mercato di là dall’oceano.

Il colpo di maggior effetto lo piazzano i Los Angeles Lakers, che si assicurano l’arrivo di Montrezl Harrell, miglior sesto uomo della passata stagione, strappandolo ai Clippers per un biennale da 19 milioni di dollari totali con il quale utilizzano tutta la mid level exception. In gialloviola andrà anche Wesley Matthews, con un annuale da 3.6 milioni di dollari. Sfuma invece la chance di tenere Dwight Howard, con retroscena: il centro prima scrive un tweet con il quale afferma di restare, poi lo cancella e poche ore dopo firma con i Philadelphia 76ers a 2.6 milioni di dollari, il minimo veterani.

Arriva anche una novità interessante sull’asse Europa-USA: il play del Real Madrid Facundo Campazzo, infatti, si trasferisce per due anni ai Denver Nuggets (dove approda anche JaMychael Green). L’argentino farà coppia con Nikola Jokic, e sarà molto interessante vederli in campo insieme, quando possibile. Anche un’altra stella di Eurolega approda in NBA: Anthony Gill, dopo tre anni al Khimki Mosca, si accorda con i Washington Wizards (biennale). E a proposito di Wizards, si fanno insistenti le notizie circa un possibile scambio con gli Houston Rockets che riguarderebbe John Wall (fermo da quasi due anni per infortunio) e Russell Westbrook; nel frattempo è assicurato l’arrivo di Robin Lopez con un annuale che utilizza quasi tutta la mid level exception.

Diversi altri accordi si sono perfezionati, in tema di trasferimenti o rinnovi. Acque molto mosse in casa Detroit Pistons con gli approdi di Mason Plumlee, Jahlil Okafor, Jerami Grant e Josh Jackson, mentre è in uscita, direzione Houston Rockets, Christian Wood. Gli Utah Jazz, mentre rinnovano Derrick Favors con un triennale da 27 milioni, si regalano Jordan Clarkson con un quadriennale da 13 milioni a stagione. Cambio d’aria anche per Dwayne Bacon (biennale agli Orlando Magic). I New York Knicks si accordano per 6 milioni (annuale) con Alec Burks, mentre rimane incerto il destino di Gordon Hayward, che vorrebbe gli Indiana Pacers (che nel frattempo hanno preso Justin Holiday) senza che però si siano ancora avute mosse ufficiali. Nel frattempo, i Portland Trail Blazers (che hanno anche firmato Derrick Jones Jr.) riabbracciano Enes Kanter: nella trade a tre ai Boston Celtics vanno scelte future al draft e ai Memphis Grizzlies Mario Hezonja e Desmond Bane. Triennale per Trey Burke ai Dallas Mavericks, mentre con un annuale da 5 milioni Garrett Temple va ai Chicago Bulls. Steven Adams, nell’ambito dell’affare Jrue Holiday, finisce ai New Orleans Pelicans dagli Oklahoma City Thunder, coinvolti peraltro in una trade a tre che porta a OKC Justin Jackson, Trevor Ariza e scelte, ai Mavericks James Johnson, ai Pistons Delon Wright.

Marcus Morris resta ai Los Angeles Clippers con un quadriennale da 64 milioni, e rimangono dove sono (San Antonio Spurs) anche Jakob Poeltl e Drew Ewbanks, così come Rodney Hood non si muove dai Portland Trail Blazers. Rinnovi anche per Davis Bertans (Washington Wizards, 5 anni a 80 milioni), Patrick Patterson (Clippers, annuale) e De’Aaron Fox (Sacramento Kings, quinquennale da 163 milioni con opzione per aumentare di altri 32), mentre Goran Dragic annuncia che rimarrà per due anni ai Miami Heat, dove resta anche Meyers Leonard. Confermato anche Joe Harris ai Brooklyn Nets (4 anni, 75 milioni) e Malik Beasley ai Minnesota Timberwolves (quadriennale, 60 milioni). Resta ai Bucks con un biennale Pat Connaughton.

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse