Basket, la Vanoli Cremona annuncia l’accordo di partnership con Credito Padano

La Vanoli Cremona annuncia tramite il suo sito ufficiale di aver trovato un accordo di partnership con Credito Padano. Una buonissima notizia per un sodalizio che quest’estate aveva rischiato di non potersi iscrivere alla Serie A di basket. Credito Padano è un istituto di credito con oltre cent’anni di storia con sede a Cremona e diverse filiali sul territorio.

Queste le parole del presidente di Credito Padano, a proposito della partnership, riportato sul sito della Vanoli: “Per Credito Padano è un piacere ed un onore essere diventato nuovo sponsor di Vanoli Basket ed il nostro contributo riteniamo assuma anche maggiore valenza vista la drammaticità del contesto epidemiologico che stiamo vivendo. La squadra è una realtà sportiva di primissimo livello, che in questi anni ha saputo coinvolgere ed emozionare non soltanto gli appassionati della pallacanestro, ma tutti i cremonesi. E se lo sport sa essere identità, lo è anche la storia. Per questo motivo, la partnership con Vanoli Basket è stata una scelta naturale per noi, che affondiamo le nostre radici di BCC nel territorio cremonese da oltre un secolo, un territorio che sosteniamo in ogni sua forma e nel quale ci identifichiamo. Contiamo, quindi, che questo sodalizio tra Vanoli Basket e Credito Padano possa portare buoni frutti e che la squadra sappia affrontare con la giusta determinazione la nuova stagione 2020/2021 per dare ai suoi tifosi ancora tante soddisfazioni“.

Credit: Ciamillo