Basket, EuroCup 2020-2021: Trento affronta il Bursaspor per la quinta sinfonia, trasferta a Kazan per Venezia

E’ la settimana della sesta giornata dell’EuroCup 2020-2021 di basket. Se Germani Brescia e Virtus Bologna non potranno scendere in campo per via dei numerosi positivi al Covid-19 di Buducnost e Lietkabelis, a rappresentare l’Italia saranno Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino, che affronteranno rispettivamente Unics Kazan e Frutti Extra Bursaspor. Andiamo a presentare le due partite in programma domani.

La prima a mettersi alla prova sarà Venezia, che alle ore 17.00 sarà di scena alla “Basket Hall” di Kazan. Entrambe le formazioni hanno tutt’ora una partita in meno per aver saltato, tra la terza e la quarta giornata, le rispettive sfide con il Bourg en Bresse. Un’altra similitudine tra le due formazioni è il record attuale, 2-2, in un girone A finora piuttosto equilibrato, con le uniche eccezioni di Joventut Badalona (5 vittorie in altrettanti incontri) e Bahcesehir Koleji Istanbul (ancora a zero punti). All’andata, nella notte che ha inaugurato la competizione, gli orogranata si sono imposti con il punteggio di 85-78: decisivi cinque giocatori in doppia cifra, tra cui un Michael Bramos da 16 punti e 4/4 da tre, che hanno reso vano lo sforzo del leader della compagine russa, Jamar Smith.

Alla “BLM Group Arena”, invece, alle ore 20.00 va in scena il testa-coda del girone D: la capolista Trento contro la cenerentola Bursaspor. Rendimento eccezionale finora per l’Aquila, che ha vinto tutti e quattro i match disputati con grande autorità e si è issata a sorpresa in vetta al raggruppamento. Discorso agli antipodi per il Bursaspor, che ha giocato solamente tre partite senza raccogliere nessun punto, tra cui proprio quella del primo turno contro i trentini, corsari in Turchia con il risultato di 86-93. Quella sera la formazione allenata da Nicola Brienza non ha fatto leva sulla difesa, poi rivelatasi perno degli altri successi europei, ma ha avuto la meglio grazie alle doppie doppie di Gary Browne e JaCorey Williams.

antonio.lucia@oasport.it

Credit: Ciamillo