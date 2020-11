Basket: Cremona, ancora 9 positivi al Covid-19. A Trieste impennata di casi

Si complica la situazione Covid-19, o non migliora, in alcune delle squadre di Serie A che sono ancora alle prese con il problema sanitario più importante dell’anno, che nell’ottava giornata ha provocato ben quattro rinvii e ne ha fatto sfiorare un quinto.

A Cremona, infatti, gli ultimi test all’interno del gruppo squadra rivelano che sono ben nove i soggetti ancora positivi all’interno del gruppo squadra; a esser diventati negativi sono solo il GM Flavio Portaluppi e Jarvis Williams.

Per quanto riguarda invece Trieste, sono stati scoperti diversi casi di contagio, con i tamponi molecolari che verranno effettuati nella giornata di lunedì. Buone invece le notizie arrivate nei giorni scorsi da Reggio Emilia, dove sono solo in quattro a essere positivi. Sul fronte Europa, invece, sono due i positivi dell’Olympiacos, mentre in EuroCup due partite del Frutti Extra Bursaspor (contro Nanterre e Promitheas) sono state rinviate.

Credit: Ciamillo