Basket: altri due contagi nel gruppo squadra della Vanoli Cremona, salgono a otto i positivi

Situazione sempre più complessa per la Vanoli Cremona, squadra militante nella Serie A1 2020-2021 di basket maschile che deve fare i conti in questi giorni con un focolaio di Covid-19. La società lombarda ha comunicato quest’oggi, in seguito agli ultimi tamponi effettuati, la positività al Coronavirus di altri due componenti del gruppo squadra per un totale di otto contagi accertati (i sei casi precedenti erano stati registrati nei giorni scorsi). Il club fa sapere inoltre, tramite una nota, che “tutti i soggetti sono in isolamento e stanno seguendo le procedure previste dalle vigenti norme sanitarie“.

Credit: Ciamillo