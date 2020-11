Badminton, Europei Junior Lahti 2020: Luca Zhou accede ai sedicesimi di finale

Nella prima giornata degli Europei Junior individuali 2020 scattati oggi a Lahti, in Finlandia, con il primo turno dei singolari maschile e femminile, è sceso in campo il primo degli azzurrini impegnati, Luca Zhou, che si è qualificato ai sedicesimi di domani superando il lussemburghese Jerome Pauquet in rimonta in tre set con lo score di 12-21 21-17 21-6 in 43 minuti di gioco. Domani si disputeranno il sedicesimi dei singolari maschile e femminile e del doppio femminile ed i trentaduesimi dei doppi maschile e misto.

I RISULTATI DEL 2 NOVEMBRE

Singolare maschile – Trentaduesimi di finale

Luca Zhou (Italia) – Jerome Pauquet (Lussemburgo) 12-21 21-17 21-6

Foto: Comunicato stampa Badminton Italia