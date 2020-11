Atp Finals 2020: gli otto qualificati. Matteo Berrettini sarà prima riserva

In attesa di conoscere il vincitore del Masters 1000 di Parigi-Bercy, si sanno già chi saranno gli otto giocatori che parteciperanno alle ATP Finals 2020, in programma alla O2 Arena di Londra dal 15 al 22 novembre. Matteo Berrettini non è riuscito a centrare l’obiettivo come lo scorso anno, ma sarà comunque presente nella capitale inglese come prima riserva e dunque con la possibilità di scendere in campo in caso di rinuncia di uno dei qualificati.

In questa stagione non si è tenuto conto della classica Race, ma si è seguito l’attuale Ranking ATP. Dei primi otto del mondo si sa già che non sarà presente l’infortunato Roger Federer e questo ha aperto la possibilità a Diego Schwartzman, che ha superato proprio Berrettini e Carreno Busta nella corsa all’ultimo posto.

Ci saranno Novak Djokovic e Rafael Nadal, con lo spagnolo che cerca la prima affermazione della carriera alle ATP Finals. Presente anche il campione US Open Dominic Thiem e i due finalisti di Bercy, Daniil Medvedev ed Alexander Zverev.

Tra i favoriti c’è Andrey Rublev, in grandissima forma nelle ultime settimane. Presente anche Stefanos Tsitsipas, che difende il titolo della passata edizione.

GLI OTTO QUALIFICATI E LE FASCE PER IL SORTEGGIO