Vuelta a España 2020: si ritira Fernando Barcelo per una tachicardia

Scattata oggi la sesta tappa per la Vuelta a España 2020: alla partenza di Biescas non si è presentato Fernando Barcelo che è stato costretto al ritiro. Lo spagnolo della Cofidis, infatti, ha riscontrato dei valori cardiaci anomali durante la frazione di ieri ed ha preferito dare forfait per non rischiare in termini di salute.

Le sue parole su Twitter: “Mi duole molto che domani mattina non potrò prendere il via alla Vuelta, d’accordo con il medico di squadra dovrò sottopormi ad alcuni esami medici per escludere qualsiasi problema cardiaco dopo aver sofferto di una tachicardia oggi durante la corsa. In bocca al lupo ai ragazzi del Team Cofidis nella parte restante della corsa”.

Muy a mi pesar mañana no tomaré la salida en @lavuelta

De acuerdo con el médico del equipo tengo que hacerme algunas pruebas médicas para descartar cualquier problema cardíaco tras sufrir una taquicardia hoy en competición

Mucha suerte a los chicos de @TeamCOFIDIS en lo que resta — Fernando Barceló (@barcelofer) October 24, 2020

Foto: Lapresse