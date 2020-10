Volley, SuperLega: Ravenna-Verona rinviata, un giocatore degli scaligeri positivo a Covid-19

Ravenna-Verona, match valido per l’ottava giornata della SuperLega, è stato rinviato a data da destinarsi. La partita del massimo campionato italiano di volley maschile era in programma per domenica 1° novembre (ore 18.00), ma non andrà regolarmente in scena a Forlì. Un giocatore della formazione scaligera è infatti risultato positivo al Covid-19 e non è possibile effettuare un tampone di controllo a tutto il team, dunque la Lega Pallavolo Serie A ha previsto il rinvio dell’incontro. Si tratta del secondo rinvio per Coronavirus in questa stagione, dopo Milano-Perugia che era prevista proprio per questa sera. Verona è sesta in classifica con 9 punti all’attivo, Ravenna è invece terzultima con sei punti (quattro sconfitte nelle ultime cinque partite).

