Volley, Serie A1 femminile 2020-2021: Conegliano domina il big match contro Scandicci. Paola Egonu inarrestabile

Conegliano si aggiudica in maniera molto netta il big match della terza giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile contro Scandicci. La squadra allenata da Daniele Santarelli ha letteralmente dominato la partita imponendosi con il punteggio di 25-18 25-16 25-21. Assoluta protagonista Paola Egonu che è stata capace di mettere a referto ben 14 punti. Tra le ospiti la migliore è stata sicuramente Megan Courtney con i suoi 11 punti.

Inizio di match molto equilibrato con Conegliano che prova a scappare grazie all’attacco vincente di Robin de Kruijf (6) ma che viene ripresa dal diagonale di Magdalena Stysiak (9) (7-7). La squadra di Daniele Santarelli in questa fase alza in maniera esponenziale le percentuali in difesa e diventa devastante in attacco, la diretta conseguenza non può che essere il parziale di 14 a 6 che fissa il parziale sul 21-13 in favore delle venete. A questo punto Paola Egonu possono controllare prima di chiudere sul 25-18.

Lo sviluppo del secondo set segue da vicino le orme di quello precedente. Conegliano parte bene ma Scandicci reagisce e trova la parità (8-8). Nella fase centrale del parziale le ragazze di Santarelli alzano nuovamente il ritmo, sfruttando la solita verve offensiva di Paola Egonu si portano sul 22-14. Inutile il tentativo di rimonta finale delle toscane che cedono 25-16.

La supremazia di Miriam Sylla (7) e compagne è ancora più evidente nel terzo set. Conegliano, infatti, allunga subito fino al 7-3. Questa volta la reazione della squadra di Massimo Barbolini trova una reazione caparbia che consente alle toscane di accorciare fino al 12-10. La fase centrale del parziale è un lungo testa a testa dove si mettono in luce McKenzie Adams (11) da una parte e Megan Courtney dall’altra. Purtroppo per Scandicci le padrone di casa non abbassano mai la qualità del proprio gioco (21-18). Conegliano resiste in maniera decisamente brillante anche all’ultimo tentativo di rimonta delle avversarie e vince 25-21.

Foto LM/LPS/Ettore Griffoni