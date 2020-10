VIDEO Young Boys-Roma 1-2: highlights, gol e sintesi. Peres e Kumbulla ribaltano il risultato, vittoria in Europa League

La Roma ha sconfitto lo Young Boys per 2-1 nel match che ha aperto la fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 di calcio. I giallorossi sono passati in svantaggio al 14′ su un calcio di rigore trasformato da Nsame. I capitolini hanno sofferto nella tana degli svizzeri, ma il triplo cambio operato al 59′ ha fatto la differenza: Mikhitaryan, Dzeko, Veretout hanno preso il posto di Pedro, Mayoral, Villar del Fralle. Al 69′ Perez ha pareggiato su assist di Dzeko, cinque minuti più tardi è arrivato il 2-1 siglato da Kumbulla su invito di Mkhitaryan. La Roma balza così in testa al gruppo A insieme al Cluj, capace di sconfiggere il CSKA Sofia per 2-0. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Young Boys-Roma 1-2, match valido per la fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 di calcio.

VIDEO HIGHLIGHTS YOUNG BOYS-ROMA 1-2:

GOL NSAME’ (1-0):

GOL PERES (1-1):

GOL KUMBULLA (1-2):

Foto: Lapresse