VIDEO Moto3, GP Francia: gli highlights della gara. Doppietta italiana Vietti-Arbolino a Le Mans!

Si è aperta nel migliore dei modi la domenica di Le Mans per i colori azzurri, con la doppietta tutta italiana in Moto3 firmata da Celestino Vietti e Tony Arbolino al termine di un Gran Premio di Francia 2020 spettacolare ed entusiasmante, con svariati sorpassi al limite e colpi di scena fino all’ultima curva. Giornata fondamentale anche nella lotta per il titolo iridato con lo spagnolo Albert Arenas che conquista un ottimo terzo posto (5° podio stagionale) e si riporta in vetta al campionato approfittando delle difficoltà di un Ai Ogura capace però di limitare i danni in nona posizione al traguardo grazie alle disavventure altrui e ad una discreta progressione nella seconda parte di gara. Arenas conduce adesso in classifica generale con 6 punti di margine su Ogura, 16 su Vietti, 20 su Arbolino e 37 su McPhee. Di seguito gli highlights della gara:

Foto: LaPresse