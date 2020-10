VIDEO Maradona, tutti i 115 gol con la maglia del Napoli

60 anni per Diego Maradona e un ricordo indelebile per tutti gli appassionati di calcio. Lui, El Pibe de Oro (“il ragazzo d’oro”), ha dato del tu al pallone trasformando il proprio sogno in una sfera. Imprese mirabolanti che hanno permesso soprattutto a un club come il Napoli di conquistare vette che nessuno mai avrebbe potuto pensare, ricordando i due Scudetti, una Coppa Uefa e 115 gol realizzati. Riviviamo le reti dell’argentino con il club partenopeo in questo video celebrativo:

VIDEO I 115 GOL DI MARADONA CON IL NAPOLI

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Olycom LaPresse