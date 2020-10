VIDEO Diego Armando Maradona: il gol del secolo contro l’Inghilterra. Scartati tutti ai Mondiali di Messico 1986

Oggi Diego Armando Maradona compie 60 anni. Un personaggio che ha spesso fatto discutere per i comportamenti fuori dal campo, ma sul rettangolo verde Diego parlava coi piedi e componeva poesia. Indubbiamente uno dei calciatori più forte di tutti i tempi e forse, anche per il suo modo di essere col Pallone tra i piedi, il più grande. Ecco che vale la pena riavvolgere il nastro e ricordare la sua più grande magia, quella dei quarti di finale dei Mondiali del 1986 in Messico, quando l’Argentina di Diego si impose contro gli inglesi. Allo Stadio Azteca di Città del Messico, a nove minuti dall’inizio del secondo tempo, Héctor Enrique passò la palla a Maradona circa dieci metri all’interno della propria metà campo, che iniziò poi la sua corsa per la vittoria di 60 metri in 10 secondi diritto verso la porta inglese, seminando cinque giocatori inglesi (Hoddle, Reid, Sansom, Butcher e Fenwick) e alla fine dribblando anche il portiere Shilton, prima di depositare in rete il pallone del 2-0. Un gol d’antologia. Di seguito il video:

VIDEO IL GOL DEL SECOLO DI MARADONA CONTRO L’INGHILTERRA A MESSICO 86

