Triathlon, rivelate le date delle prime gare internazionali del 2021

Con il 2020 segnato dall’impatto della pandemia di Covid-19 sugli eventi internazionali, le prime gare confermate nel calendario per il 2021 di triathlon dovrebbero offrire a tutti gli atleti molte opportunità per mettersi in evidenza, dato che il World Triathlon Executive Board ha approvato i primi eventi della prossima stagione.

Si inizia l’1-2 maggio a Chengdu, in Cina, con il primo evento delle World Triathlon Series, con i migliori triatleti del mondo che si misureranno nel formato sprint nella magnifica cornice di Jintang, mentre due settimane dopo sarà la volta del Giappone con la tappa di Yokohama, che per la decima volta ospiterà le World Series il 15 maggio.

Nel mezzo, per garantire un blocco di gare in Asia e ridurre il più possibile gli spostamenti, il World Triathlon Executive Board ha anche programmato una tappa della World Cup ad Osaka, in Giappone, nel fine settimana dell’8-9 maggio. La tappa delle World Series di Leeds, in Gran Bretagna, si terrà invece il 5-6 giugno, quando si disputeranno anche le World Paratriathlon Series.

Questi sono soltanto i primi eventi del calendario del 2021, con il programma che verrà completato nelle prossime settimane con i Giochi Olimpici di Tokyo, seguiti dalle Grand Finals di Edmonton, i Giochi Paralimpici di Tokyo ed i Campionati Mondiali Sprint e di staffetta mista delle Bermuda.

Foto: LaPresse