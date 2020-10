Tennistavolo, cancellati i Mondiali junior 2020 in programma in Portogallo

Il Coronavirus ferma anche i Mondiali junior 2020 di tennistavolo, che si sarebbero dovuti disputare a Guimaraes, in Portogallo, dal 29 novembre al 6 dicembre. Di seguito il comunicato ufficiale della Federazione internazionale tradotto in italiano e riportato dalla FITET:

“La International Table Tennis Federation (ITTF) e la Federação Portuguesa De Ténis De Mesa (FPTM) hanno confermato che i Campionati Mondiali Juniores 2020 non si disputeranno, al fine di proteggere al meglio gli atleti durante la pandemia da COVID-19.

Il Portogallo avrebbe dovuto ospitare la rassegna iridata di quest’anno fra il 29 novembre e il 6 dicembre a Guimarães. A seguito delle riunioni che si sono tenute fra la FPTM e il dipartimento agonistico della ITTF, il Comitato Esecutivo (CE) ITTF è stato informato e, dopo delibera, in accordo con FPTM, ha deciso di:

1) annullare i Campionati Mondiali Juniores, per tutelare al meglio la salute e la sicurezza degli atleti;

2) raccomandare al Consiglio di Amministrazione (CdA) che il Portogallo diventi il ​​primo Paese organizzatore dei Campionati Mondiali Giovanili ITTF, con il nuovo formato che sarà lanciato nel 2021. L’introduzione del format è in attesa dell’approvazione da parte del CdA, che riceverà la proposta dal Comitato Esecutivo il 19 novembre 2020;

3) proporre al CdA di assegnare i Mondiali Govanili ITTF 2022 alla Tunisia, che avrebbe dovuto essere la nazione ospitante nel 2021.

La ITTF ringrazia per la completa comprensione e la cooperazione dimostrate entrambe le Associazioni dei Paesi membri, alla luce dei cambiamenti proposti, in particolare la Tunisia che ha accettato in linea di principio (in attesa dell’approvazione del CdA) di organizzare i Mondiali 2022, per lasciare spazio al Portogallo nel 2021.

L’ITTF fornirà un ulteriore aggiornamento a seguito della decisione del CdA del 19 novembre. Nel frattempo, la struttura rivista degli eventi giovanili sarà annunciata a breve“.

Foto: FITET