Tennis, Ranking ATP (12 ottobre): Novak Djokovic sempre al vertice, Berrettini perde un posto, Sinner n.46 del mondo

Il Roland Garros 2020 è andato in archivio e la serie degli Slam, in questo tormentato anno condizionato dalla pandemia, è terminata. Nel ranking del circuito ATP Novak Djokovic si conferma in vetta alla classifica, forte dei suoi 11.740 punti, a precedere il 13 volte vincitore del torneo di Parigi Rafael Nadal (9.850), capace di sconfiggere Nole nell’atto conclusivo. A seguire troviamo l’austriaco Dominic Thiem (9.125), lo svizzero Roger Federer (6.630), che ritroveremo nel 2021 per via delle operazioni al ginocchio, il greco Stefanos Tsitsipas (5.925), che ha guadagnato un posto grazie alla semifinale raggiunga sul rosso transalpino, il russo Daniil Medvedev (5.890), il tedesco Alexander Zverev (4.650), l’argentino Diego Schwartzman (3.180), il nostro Matteo Berrettini (3.075) e il russo Andrey Rublev (2.974). L’azzurro, come si può notare, ha perso un posto, vista la non brillantissima prova offerta al Roland Garros, mentre Schwartzman ha scalato la graduatoria. Discorso siile lo merita Rublev in top-10.

RANKING ATP TOP-10

1. Novak Djokovic (SRB) 11.740

2. Rafael Nadal (ESP) 9.850

3. Dominic Thiem (AUT) 9.125

4. Roger Federer (SUI) 6.630

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.925

6. Daniil Medvedev (RUS) 5.890

7. Alexander Zverev (GER) 4.650

8. Diego Schwartzman (ARG) 3.180

9. Matteo Berrettini (ITA) 3.075

10. Andrey Rublev (RUS) 2.974

Loading...

Loading...

Berrettini guida sempre la particolare classifica degli italiani nella top-100. Il romano precede Fabio Fognini (attualmente n.16 e con un posto perso rispetto a prima), Lorenzo Sonego (n.42 ATP e con 4 posizioni guadagnate), Jannik Sinner, assoluto protagonista a Parigi dove ha raggiunto i quarti di finale (n.46 del mondo e con 29 posizioni guadagnate), Stefano Travaglia (n.70 ATP e anch’egli in evidenza a Parigi), Salvatore Caruso (n.77 del ranking e con 8 posizioni guadagnate) e Gianluca Mager (n.91 del mondo e con due posti persi).

ITALIANI NEI PRIMI 100

9. Matteo Berrettini 3.075

16. Fabio Fognini 2.400

42. Lorenzo Sonego 1.245

46. Jannik Sinner 1.136

70. Stefano Travaglia 849

77. Salvatore Caruso 802

91. Gianluca Mager 717

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse