Tennis, il ranking live di Jannik Sinner: l’azzurro guadagna otto punti ma resta al numero 46 ATP

A Colonia, in Germania, per quanto riguarda il torneo ATP 250 bett1HULKS Championship di tennis 2020, il secondo dei due consecutivi nella località tedesca, sul veloce indoor teutonico oggi, martedì 20 ottobre, nel primo turno, la wild card azzurra Jannik Sinner ha sconfitto il lucky loser australiano James Duckworth e giovedì affronterà il qualificato francese Pierre-Hugues Herbert.

L’azzurrino così ha avuto l’occasione di mettere nel proprio carniere qualche punticino nel ranking ATP, per la precisione otto, salendo da quota 1136 a 1144. Questo leggero miglioramento non è sufficiente, però a far guadagnare posizioni, al momento a Sinner, che dovrà superare anche il prossimo turno per salire in graduatoria.

Loading...

Loading...

Indipendentemente dai loro risultati di questa sera, infatti, sia l’iberico Albert Ramos-Vinolas che l’australiano John Millman, anche in caso di successo, non guadagneranno punti, restando rispettivamente a 1166 e 1165 punti, mentre Sinner vincendo giovedì incamererebbe 25 punti, portandosi a quota 1169, virtualmente al numero 44, con l’australiano Nick Kyrgios 43° con 1170.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse