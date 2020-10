Tennis, dove giocherà i prossimi tornei Jannik Sinner. Futuro tra Colonia e l’ipotesi Vienna

Jannik Sinner ha ritirato la sua iscrizione dal torneo di San Pietroburgo per alcuni problemi intestinali. Un peccato per l’altoatesino, visto che quest’anno il torneo russo era un ATP 500 e dunque permetteva di conquistare punti molto importati per la classifica mondiale. Da ricordare come l’azzurro sia entrato, dopo i quarti di finale raggiunti al Roland Garros, tra i primi cinquanta del ranking.

L’altoatesino è attualmente iscritto alle qualificazioni del torneo di Colonia 2 (sono due consecutivi), in programma la prossima settimana. Bisogna ricordare che le entry list dei tornei di ottobre sono state chiuse prima del Roland Garros, quando Sinner era ancora fuori dalla Top-70.

Da capire se il classe 2001 possa ricevere una wild card per entrare direttamente in tabellone. Un invito che Jannik potrebbe avere anche in quel di Vienna (26 ottobre-1 Novembre), visto che attualmente è fuori anche dalle entry list delle qualificazioni del torneo austriaco.

Foto: Lapresse