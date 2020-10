Tennis, ATP Colonia II 2020: Jannik Sinner presente grazie a una wild card. Esordio contro Hurkacz e possibili incroci contro Shapovalov e Zverev

Si attendeva solo l’ufficialità e nei fatti la pubblicazione del tabellone dell’ATP 250 di Colonia (II), previsto la prossima settimana, ha annunciato la presenza di Jannik Sinner. Il n.46 del mondo, reduce dal brillante percorso al Roland Garros 2020 (quarti di finale), aveva deciso di dare forfait per il torneo di San Pietroburgo (Russia) per problemi gastrointestinali.

Rivedremo dunque Jannik protagonista in Germania, sul veloce indoor tedesco, superficie che teoricamente predilige. Ebbene, l’altoatesino farà il suo esordio contro il solido polacco Hubert Hurkacz (testa di serie n.6 del tabellone). Servirà una prova convincente per continuare il percorso e vedersela nel secondo round, verosimilmente, contro l’americano Tennys Sandgren. Un’ascesa che poi potrebbe prevedere per l’azzurrino un incontro decisamente interessante con il canadese Dennis Shapovalov, giocatore molto dotato tecnicamente e dal tennis stilisticamente molto bello da vedere. Qualora si giungesse in semifinale, il confronto avrebbe il sapore della rivincita, ovvero contro il tedesco Sascha Zverev (sconfitto a Parigi), in questo torneo testa di serie n.1.

Dall’altra parte del tabellone ci saranno giocatori del calibro del teutonico Jan-Lennard Struff, dello spagnolo Roberto Bautista Agut, del croato Marin Cilic, del canadese Felix Auger-Aliassime, dell’scozzese Andy Murray e dell’argentino Diego Schwartzman. In sostanza un draw molto interessante.

ATP250 Cologne II singles draw pic.twitter.com/D1ZKjPHF2v — Michal Samulski (@MichalSamulski) October 17, 2020

Foto: LaPresse