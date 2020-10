Tennis, ATP Colonia II 2020: Diego Schwartzman raggiunge Zverev in finale, piegato in tre set Auger-Aliassime

Sarà l’argentino Diego Schwartzman il prossimo avversario nella finale dell’ATP di Colonia II (Germania) del tedesco Alexander Zverev, vittorioso contro l’azzurrino Jannik Sinner. L’argentino, n.9 del mondo, ha sconfitto al termine di un match molto tirato il canadese Felix Auger-Aliassime (n.22 ATP) con lo score di 6-4 5-7 6-4. Alla lunga la maggior regolarità del sudamericano è venuta fuori alla distanza, ma è doveroso riconoscere la portata della prova del nordamericano, capace di rimettersi in partita nel secondo parziale.

Nel primo set l’apertura sorride a Schwartzman: troppi errori per Auger-Aliassime e per l’argentino lo score è di 2-0. La frazione segue i turni al servizio e il n.9 del mondo è bravo a non concedere chance break al suo avversario. Con l’87% dei punti vinti con la prima di servizio e il 78% con la seconda, il semifinalista del Roland Garros 2020 fa suo il parziale sul 6-4.

Nel secondo set sembra che la storia si ripeta: dopo aver salvato due palle break, Schwartzman strappa il servizio all’avversario nel terzo game. Mantenendo una velocità di crociera costante nei turni in battuta, il sudamericano ha la chance di servire per il match, ma Auger-Aliassime con le spalle al muro tira fuori il suo miglior tennis, ribaltando incredibilmente il punteggio in proprio favore sul 7-5.

Nel terzo set entrambi danno libero sfogo al proprio repertorio e la partita si gioca punto a punto e nello “scambio di cortesie” il n.9 ATP si porta in vantaggio di un break. Il canadese cerca di rimediare nell’ottavo e nel decimo game, non sfruttando però quattro palle break. Il 28enne nativo di Buenos Aires, invece, è abile a concretizzare il primo match point, concludendo con il 64% dei punti vinti in battuta e il 34% in risposta.

Foto: LaPresse