Tennis, Andy Murray su Wimbledon 2021: “Vorrei che si giocasse con o senza pubblico”

Siamo ancora all’inizio del percorso nell’edizione 2020 del Roland Garros che, di fatto, chiuderà la sequenza degli Slam del tennis in questo complicatissimo anno afflitto dalla pandemia globale. A Parigi, come è noto, si stanno disputando gli incontri in condizioni molto particolari: temperature basse e solo 1.000 spettatori. Si è cercato, in questo modo, di evitare forti ripercussioni economiche e di rispettare al meglio le norme sanitarie.

Niente Wimbledon, invece, in quest’annata e l’idea è al prossimo. Stando a quanto scrive il Times, nel 2021 si dovrebbe andare in scena e in questo caso l’azione “diplomatica” del campione scozzese Andy Murray ha un certo peso: “Vorrei che il prossimo Wimbledon si giocasse comunque. E’ chiaro che i giocatori preferirebbero avere il pubblico sulle tribune, ma allo stesso tempo è meglio avere il torneo invece che non averlo“, le considerazioni di Andy. La sensazione è quella che si dovrebbe seguire un po’ lo stesso percorso degli US Open e del Major di Parigi di quest’anno, tenuto conto dei rischi legati al Covid-19.

Foto: LaPresse