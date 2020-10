Sci alpino: meteo complesso in Val Senales, ridisegnato il programma di allenamento per gli azzurri

Dopo la tappa inaugurale di Sölden, la Nazionale italiana di sci alpino si sta preparando in questo periodo per i prossimi appuntamenti del circuito maggiore dovendo però far fronte a problematiche legate al meteo. Nelle ultime ore sono infatti caduti ben 40 centimetri di neve sul ghiacciaio della Val Senales, costringendo lo staff tecnico azzurro a ridisegnare il programma di allenamento delle varie squadre di Coppa del Mondo impegnate questa settimana in Alto Adige.

Il team maschile dei gigantisti, formato da Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Hannes Zingerle, Roberto Nani, Simon Maurberger e Alex Vinatzer, è stato costretto a rientrare in albergo ed il nuovo programma aggiornato prevede un giorno di supergigante e due di parallelo (il soggiorno è previsto fino al 30 ottobre) in vista dell’evento di Lech di sabato 14 novembre. Ritarda di un giorno invece la partenza delle Elite tricolori Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia, a cui si aggiungeranno in quest’occasione anche Roberta Melesi e Laura Pirovano, che arriveranno quest’oggi e si tratterranno fino al 31 ottobre. Anche le slalomiste Marta Rossetti, Irene Curtoni, Martina Peterlini e Lara Della Mea si alleneranno in Val Senales a partire dalla giornata di domani, mentre procede senza intoppi l’allenamento dei velocisti a Pitztal per Dominik Paris, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Alexander Prast fino a venerdì 30 ottobre.

Foto: Lapresse