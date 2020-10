Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden 2020: programma, orari, tv, streaming

Con il consueto inizio da Soelden, cominica la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino. Nel weekend sul ghiacciato del Rettenbach si disputeranno un gigante femminile (sabato) ed uno maschile (domenica). Tra le ragazze fari puntati soprattutto sulle azzurre, con Federica Brignone e Marta Bassino che si presentano tra le grandi favorite per la vittoria finale (vista anche l’assenza di Mikaela Shiffrin). Tra gli uomini, invece, ci sarà il primo duello tra Henrik Kristoffersen ed Alexis Pinturault, i due principali candidati alla vittoria della Coppa del Mondo.

Di seguito il programma delle gare di Soelden, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GARE SOELDEN 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

SABATO 17 OTTOBRE

ore 10.00 Prima manche gigante femminile

ore 13.00 Seconda manche gigante femminile

DOMENICA 18 OTTOBRE

ore 10.00 Prima manche gigante maschile

ore 13.15 Seconda manche gigante maschile

GARE SOELDEN 2020: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player e DAZN.

DIRETTA LIVE su OA Sport.

Foto: LaPresse