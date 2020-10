Roland Garros, Sinner-Nadal: orario d’inizio, programma, tv, streaming

Martedì 6 ottobre si giocherà Jannik Sinner-Rafael Nadal, quarto di finale del Roland Garros 2020. L’azzurro affronterà il fenomeno spagnolo sul campo principale dello Chatrier nella capitale francese (tetto coperto), si tratta di un incontro di cartello tra una grande promessa e il fenomeno in grado di conquistare questo Slam per ben dodici volte.

Il nostro portacolori cercherà l’impresa contro il mancino di Manacor, grande favorito della vigilia. Il pubblico italiano spera nella magia del 19enne altoatesino contro l’inossidabile iberico, la speranza è che l’azzurro riesca a tenere il campo il più possibile e a regalare un po’ di spettacolo. Sinner-Nadal sarà il quinto e ultimo incontro di giornata sulla terra rossa di Parigi (si inizierà alle ore 11.00), dunque bisognerà aspettare il tardissimo pomeriggio.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Jannik Sinner-Rafael Nadal, quarto di finale del Roland Garros 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, in diretta streaming su Eurosport Player e su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Ricordiamo che i canali di Eurosport sono visibili in streaming anche su DAZN.

SINNER-NADAL, QUARTO DI FINALE ROLAND GARROS: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 6 OTTOBRE:

Quinto incontro dalle ore 11.00 (probabilmente attorno alle ore 19.00-20.00) Jannik Sinner vs Rafael Nadal

SINNER-NADAL, COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport 1.

Diretta streaming su Eurosport Player e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse