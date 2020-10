Roland Garros 2020, risultati 2 ottobre tabellone maschile: due azzurri agli ottavi, avanti Zverev e Nadal

A Parigi, per quanto riguarda il Roland Garros di tennis 2020, oggi, venerdì 2 ottobre, sono stati disputati i primi otto incontri del terzo turno del tabellone principale di singolare maschile, mentre nella giornata di domani si completeranno i sedicesimi di finale con i restanti otto incontri. Due azzurri vanno agli ottavi, mentre due si fermano.

Lorenzo Sonego batte lo statunitense Taylor Fritz per 7-6 6-3 7-6 ed agli ottavi se la vedrà con l’argentino Diego Schwartzman, che supera lo slovacco Norbert Gombos per 7-6 6-3 6-3. Il transalpino Hugo Gaston sorprende in cinque set l’elvetico Stan Wawrinka, eliminandolo con lo score di 2-6 6-3 6-3 4-6 6-0 ed ora affronterà l’austriaco Dominic Thiem, che batte il norvegese Casper Ruud per 6-4 6-3 6-1.

Loading...

Loading...

Il teutonico Alexander Zverev elimina Marco Cecchinato con lo score di 6-1 7-5 6-3 ed agli ottavi sfiderà Jannik Sinner, che ha la meglio sull’argentino Federico Coria col punteggio di 6-3 7-5 7-5. Lo statunitense Sebastian Korda supera l’iberico Pedro Martinez con lo score di 6-4 6-3 6-1, ed agli ottavi affronterà l’iberico Rafael Nadal, che batte Stefano Travaglia per 6-1 6-4 6-0.

RISULTATI MASCHILI 2 OTTOBRE

Lorenzo Sonego batte Taylor Fritz 7-6 6-3 7-6

Diego Schwartzman batte Norbert Gombos 7-6 6-3 6-3

Hugo Gaston batte Stan Wawrinka 2-6 6-3 6-3 4-6 6-0

Dominic Thiem batte Casper Ruud 6-4 6-3 6-1

Alexander Zverev batte Marco Cecchinato 6-1 7-5 6-3

Jannik Sinner batte Federico Coria 6-3 7-5 7-5

Sebastian Korda batte Pedro Martinez 6-4 6-3 6-1

Rafael Nadal batte Stefano Travaglia 6-1 6-4 6-0

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse