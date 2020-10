Qualificazioni Mondiali 2022, tutto ciò che c’è da sapere

Con più di sei mesi di ritardo è partito, in Sudamerica, il girone unico di qualificazione ai Mondiali 2022 che si disputeranno in Qatar. È l’occasione per ricapitolare la formula decisa per la prossima rassegna iridata, continente per continente. Si tratta di una piccola guida che di certo tornerà utile ai tanti appassionati di scommesse calcio che nei prossimi mesi si godranno un’autentica scorpacciata di match tra nazionali.

Sudamerica (CONMEBOL)

Partiamo allora proprio dal Sudamerica che ha scelto di confermare una formula ormai consolidata e che si è utilizzata in occasione degli ultimi 6 mondiali. Sono 10 le squadre al via, si sfideranno in un girone unico con sfide di andata e ritorno, quindi in 18 giornate totali. Staccheranno il biglietto per il Qatar le prime 4 classificate, mentre la quinta dovrà passare dagli spareggi inter-zona. Come accennato in precedenza, l’inizio del girone sudamericano era inizialmente programmato per fine marzo ma l’emergenza COVID-19 ha rinviato la partenza ad ottobre 2020. L’ultima giornata è in programma il 29 marzo 2022.

Loading...

Loading...

Asia (AFC)

Più complessa la formula in Asia dove, prima di addentrarci, vanno sottolineate un paio di curiosità: il Qatar, paese ospitante e quindi ammesso di diritto, disputerà ugualmente le qualificazioni visto che serviranno anche per determinare le partecipanti alla Coppa d’Asia 2023. L’Australia, inoltre, parteciperà nuovamente alle qualificazioni della AFC, preferendole – come accaduto negli ultimi anni – a quelle meno competitive della zona oceanica.

Il primo turno è stato già disputato ed ha messo di fronte le 12 nazionali peggiori, tenendo presente il Ranking Fifa. Nel secondo turno, sono entrate in scena tutte le altre squadre: 40 nazionali sono state così divise in 8 gruppi da 5, si qualificano alla fase successiva le prime più le quattro migliori seconde (manca una giornata per concludere i gironi). Le 12 squadre sono anche quelle che parteciperanno alla Coppa d’Asia 2023: tra queste ci sarà quasi certamente il Qatar che quindi lascerà il via libera alla fase successiva alla quinta miglior seconda.

Nella terza fase le 12 nazionali sono divise in due gironi da sei: gare di andata e ritorno, si qualificano per il Mondiale le prime due di ogni gruppo. Le due terze si sfideranno (andata-ritorno) per determinare chi andrà a disputare lo spareggio intercontinentale.

Africa (CAF)

Più lineare la formula in Africa, ufficializzata nel 2019 e diversa da quella delle ultime edizioni. La prima fase si è già svolta ed ha messo di fronte le 28 squadre peggiori del continente in partite da andata e ritorno. Le 14 vincitrici hanno così raggiunto le altre 26 nazionali per un totale di 40 compagini suddivise in 10 gruppi da 4 (ancora non iniziati). Alla fase successiva si qualificano soltanto le prime di ogni girone: le “magnifiche 10” si sfideranno poi in un’eliminatoria secca, andata-ritorno: chi vince va in Qatar.

Centro e Nord America (Concacaf)

In questo caso la formula originaria è stata rivista a fine luglio per far fronte all’emergenza sanitaria tuttora in corso. La prima fase non è ancora partita e vedrà impegnate 30 nazionali su 35 (dalla sesta in poi, tenendo conto del Ranking Fifa), suddivise in 6 gruppi da 5. Ci saranno sfide di sola andata (due in casa e due in trasferta), le prime di ogni gruppo si scontreranno poi tra loro in uno spareggio andata-ritorno. Nella terza fase le 3 vincitrici raggiungeranno Messico, USA, Costarica, Giamaica e Honduras. A quel punto comincerà un unico girone all’italiana da 8 squadre: le prime 3 avranno il pass diretto per Qatar 2022, la quarta andrà agli spareggi inter-zona.

Oceania (OFC)

Non è ancora stata decisa la formula definitiva: ad oggi è probabile che tra marzo e giugno 2021 si giochino due gironi (uno da cinque e uno da sei) che qualificheranno le prime due. Le quattro squadre poi si sfideranno in semifinali e finale da andata e ritorno per determinare la nazionale ammessa allo spareggio intercontinentale.

Europa (UEFA)

Come sappiamo, in Europa ci saranno 10 gruppi (5 da 5 e 5 da 6 squadre) che qualificheranno direttamente solo la prima classificata. Le 10 seconde, più le 2 migliori nazionali della Nations League 2021 non qualificate come prime, si sfideranno in 3 mini-tabelloni con semifinale e finale (andata e ritorno) per determinare le ultime 3 europee che parteciperanno ai Mondiali 2022.