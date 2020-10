Nuoto, Simone Sabbioni: “Nel 2016 una malattia intestinale cronica ha compromesso le mie Olimpiadi”

Una carriera ad alti livelli, tanto lavoro e tante aspettative: questo è Simone Sabbioni, nuotatore della nazionale italiana, che è intervenuto ai microfoni di Swim2U, la trasmissione firmata Sport2U, in collaborazione con OA Sport.

Simone racconta la sua carriera, soffermandosi su un argomento delicato: un problema di salute che ha compromesso un’Olimpiade, quella del 2016. “Per un atleta è importante rimanere sulla linea del ‘non mollare mai’. Ovvero, qualsiasi cosa succeda, per imparare, non devi mai mollare la presa. Nel 2015 ho esordito in Nazionale arrivando decimo al mondo, poi dopo le qualifiche alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, sono iniziati i problemi: una malattia intestinale cronica diagnosticata un anno dopo ha compromesso le mie Olimpiadi. Inizialmente, ai miei sintomi, non avevo dato il giusto peso. Un anno molto difficile, ero molto debilitato. Poi mi sono curato ed ho ricominciato”.

Loading...

Loading...

Non manca il ricordo sui due anni e mezzo a Verona, nella stessa vasca di Federica Pellegrini, e un commento sull’importanza dell’amicizia tra colleghi. Di seguito, la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A SIMONE SABBIONI

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI NUOTO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse