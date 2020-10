Nuoto, non negativo all’ostarina Alex Di Giorgio: rischia quattro anni di squalifica

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il nuotatore azzurro Alex Di Giorgio sarebbe risultato non negativo ad un controllo antidoping a sorpresa. La sostanza rilevata sarebbe l’ostarina, un modulatore selettivo del recettore degli androgeni, dunque una sostanza appartenente ai cosiddetti SARM.

Il controllo a sorpresa è stato effettuato a Livigno, nel corso di un collegiale della Nazionale, da NADO Italia il 13 settembre. L’ostarina è vietata in quanto aiuta la prestazione in allenamento ed aumenta la resistenza fisica, producendo degli effetti simili a quelli degli steroidi.

Loading...

Loading...

In seguito a questa non negatività, ed in attesa di ulteriori sviluppi, Alex Di Giorgio è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Antidoping e rischia anche quattro anni di squalifica.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse