Nuoto, ISL 2020: Cali Condors in testa al termine della prima giornata, Benedetta Pilato da record nei 50 rana a Budapest

Si comincia. Ha preso il via quest’oggi, nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), la International Swimming League 2020, competizione natatoria internazionale in vasca corta che vede al via 10 squadre che si contenderanno il titolo, impegnate tra gare e allenamenti in cinque settimane nelle acque magiare. Ebbene, protagoniste del day-1 i Cali Condors, gli Energy Standard (campioni in carica), gli LA Current e i New York Breakers. Sono stati i Cali Condors di Caeleb Dressel a concludere in vetta con 280 punti, a precedere Energy Standard (235), LA Current (214) e New York Breakers (154).

Iniziamo da chi ha suscitato la maggior attenzione in casa Italia, ovvero Benedetta Pilato. L’azzurrina, inserita nel roster dei citati Energy Standard, si è battuta alla grande nel remake della sfida mondiale dei 50 rana a Gwangju contro l’americana Lilly King (oro iridato). Un confronto stupendo nella piscina da 25 metri magiara che ha visto Benny migliorare sensibilmente il suo primato italiano di 29″32, portando il proprio limite a 28″97 (prima italiana ad abbattere il muro dei 29″), preceduta da King che a sua volta ha siglato il nuovo record americano di 28″86. Un riscontro che avvalora le qualità della classe 2005 italiana.

King che, tra le fila dei Cali Condors, si è portata a casa il suo successo anche nei 200 metri della medesima specialità. Vittorie anche, per formazione citata, dell’americana Melanie Margalis nei 400 stile libero e nei 200 misti e dell’altra statunitense Oliva Smoliga nei 50 dorso donne. Riscontri di squadra che hanno un po’ compensato un Dressel non in grandissima condizione, per via di una preparazione imperfetta. L’asso statunitense è arrivato secondo nei 100 farfalla vinti da Tom Shields (LAC) e nei 50 stile libero alle spalle del francese Florent Manaudou (ENS). Cali Condors che hanno fatto una grande differenza anche nella staffetta femminile femminile piazzando le due squadre al primo e al terzo posto (ricordiamo che in questo caso il punteggio è raddoppiato rispetto alle gare individuali), con Energy Standard 2 in seconda posizione. Tra le fila dei campioni in carica, oltre al menzionato Manaudou, la svedese Sarah Sjoestroem ha fatto il suo con le vittorie nei 100 delfino davanti alla compagna di squadra Anastasiya Shkurdai e nei 50 sl a precedere la stakanovista francese Beryl Gastaldello. Si tornerà domani in vasca per la seconda giornata a partire dalle ore 20.00.

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA – ISL 2020

Squadre: Cali Condors, Energy Standard, LA Current e New York Breakers

100 METRI FARFALLA DONNE

Sarah Sjostrom (ENS) 9 Pts

Anastasiya Shkurdai (ENS) 7 Pts

Kelsi Dahlia (CAC) 6 Pts

Erika Brown (CAC) 5 Pts

Arina Surkova (NYB) 4 Pts

Jeanette Ottesen (NYB) 3 Pts

Kendyl Stewart (LAC) 2 Pts

Katie McLaughlin (LAC) 1 Pts

100 METRI FARFALLA UOMINI

Tom Shields (LAC) 12 Pts

Caeleb Dressel (CAC) 7 Pts

Maxime Rooney (LAC) 6 Pts

Chad le Clos (ENS) 5 Pts

Marcin Cieslak (CAC) 4 Pts

Max Litchfield (NYB) 3 Pts

Jan Switkowski (NYB) 0 Pts

Kregor Zirk (ENS) 0 Pts

200 METRI DORSO DONNE

Emily Seebohm (ENS) 15 Pts

Beata Nelson (CAC) 7 Pts

Hali Flickinger (CAC) 6 Pts

Helena Gasson (LAC) 5 Pts

Tevyn Waddell (NYB) 4 Pts

Chloe Golding (NYB) 0 Pts

Ali Deloof (LAC) 0 Pts

Mary-Sophie Harvey (ENS) 0 Pts

200 METRI DORSO UOMINI

Radoslaw Kawecki (CAC) 9 Pts

Ryan Murphy (LAC) 7 Pts

Evengy Rylov (ENS) 6 Pts

Jakub Skierka (NYB) 5 Pts

Adam Telegdy (NYB) 4 Pts

Coleman Stewart (CAC) 3 Pts

Kliment Kolesnikov (ENS) 2 Pts

Jacob Heidtmann (LAC) 1 Pts

200 METRI RANA DONNE

Lilly King (CAC) 15 Pts

Emily Escobedo (NYB) 7 Pts

Molly Renshaw (NYB) 6 Pts

Meghan Small (CAC) 5 Pts

Julia Sebastian (LAC) 4 Pts

Viktoria Gunes (ENS) 0 Pts

Breeja Larson (ENS) 0 Pts

Kierra Smith (LAC) DQ 0 Pts

200 METRI RANA UOMINI

Marco Koch (NYB) 19 Pts

Will Licon (LAC) 7 Pts

Ilya Shymanovich (ENS) 6 Pts

Josh Prenot (LAC) 5 Pts

Maxim Stupin (ENS) 0 Pts

James Wilby (NYB) 0 Pts

Kevin Cordes (CAC) 0 Pts

Mark Szaranek (CAC) 0 Pts

4X100 STILE LIBERO DONNE

Energy Standard 2

LA Current 1

Cali Condors 1

New York Breakers 1

LA Current 2

Cali Condors 2

New York Breakers 2

Energy Standard 1

50 METRI STILE LIBERO UOMINI

Florent Manaudou (ENS) 12 Pts

Caeleb Dressel (CAC) 7 Pts

Justin Ress (CAC) 6 Pts

Kristian Gkolomeev (LAC) 5 Pts

Michael Andrew (NYB) 4 Pts

Matthew Richards (NYB) 3 Pts

Dylan Carter (LAC) 0 Pts

Ben Proud (ENS) 0 Pts

50 METRI STILE LIBERO DONNE

Sarah Sjostrom (ENS) 10 Pts

Beryl Gastaldello (LAC) 7 Pts

Olivia Smoliga (CAC) 6 Pts

Arina Surkova (NYB) 5 Pts

Abbey Weitzel (LAC) 4 Pts

Erika Brown (CAC) 3 Pts

Pernilla Blume (ENS) 2 Pts

Jeanette Ottesen (NYB) 0 Pts

200 METRI MISTI UOMINI

Andrew Seliskar (LAC) 10 Pts

Tomoe Hvas (LAC) 7 Pts

Joe Litchfield (NYB) 6 Pts

Lewis Clareburt (NYB) 5 Pts

Max Litchfield (ENS) 4 Pts

Max Stupin (ENS) 3 Pts

Mark Szaranek (CAC) 2 Pts

Gunnar Bentz (CAC) 0 Pts

200 METRI MISTI DONNE

Melanie Margalis (CAC) 19 Pts

Abbie Wood (NYB) 7 Pts

Anastasia Gorbenko (LAC) 6 Pts

Meghan Small (CAC) 5 Pts

Zsuzsanna Jakabos (ENS) 0 Pts

Helena Gasson (LAC) 0 Pts

Molly Renshaw (NYB) 0 Pts

Viktoriya Gunnes (ENS) 0 Prs

50 METRI RANA DONNE

Lilly King (CAC)

Benedetta Pilato (ENS) 28,97 World Record Juniores – RI

Molly Hannis (CAC)

Imogen Clark (ENS)

Emily Escobedo (NYB)

Sarah Vasey (NYB)

Abbey Weitzel (LAC)

Kierra Smith (LAC)

4X100 STILE LIBERO UOMINI

LA Current

Energy Standard 2

Cali Condors

New York Breakers

Energy Standard

Cali Condors

New York Breakers

LA Current

50 METRI DORSO DONNE

Olivia Smoliga (CAC) 24 Pts

Beryl Gastaldello (LAC) 7 Pts

Emily Seebohm (ENS) 6 Pts

Georgia Davies (ENS) 0 Pts

Sherridon Dressel (CAC) 0 Pts

Ali Deloof (LAC) 0 Pts

Tevyn Waddel (NYB) 0 Pts

Chloe Goulding (NYB) 0 Pts

50 METRI DORSO UOMINI

Ryan Murphy (LAC) 24 Pts

Justin Ress (CAC) 7 Pts

Coleman Stewart (CAC) 6 Pts

Dylan Carter (LAC) 0 Pts

Florent Manaudou (ENS) 0 Pts

Michael Andrew (NYB) 0 Pts

Joe Litchfield (NYB) 0 Pts

Kliment Kolesnikov (NYB) 0 Pts

400 METRI STILE LIBERO DONNE

Melanie Margalis (CAC) 15 Pts

Siobhan Haughey (ENS) 7 Pts

Hali Flickinger (CAC) 6 Pts

Boglarka Kapas (NYB) 5 Pts

Anja Késley (NYB) 4 Pts

Makayla Sargent (LAC) 0 Pts

Zsuzanna Jakabos (ENS) 0 Pts

Claire Rasmus (LAC) 0 Pts

400 METRI STILE LIBERO UOMINI

Danas Rapsys (ENS) 12 Pts

Brendon Smith (NYB) 7 Pts

Felix Aubock (NYB) 6 Pts

Jacob Heidtman (LAC) 5 Pts

Max Litchfield (ENS) 4 Pts

Fernando Scheffer (LAC) 3 Pts

Khader Baqlah (CAC) 0 Pts

Townley Haas (CAC) 0 Pts

STAFFETTA 4×100 METRI MISTI DONNE

Cali Condors

Energy Standard 2

Cali Condors 2

Energy Standard

LA Current

New York Breakers 2

LA Current 2

New York Breakers

STAFFETTA 4X100 METRI MISTI UOMINI

LA Current

Energy Standard 2

LA Current 2

Energy Standard

Cali Condors

Cali Condors 2

New York Breakers

New York Breakers 2

CLASSIFICA DI GIORNATA

Cali Condors – 280

Energy Standard – 235

LA Current – 214

New York Breakers – 154

Foto: LaPresse