Nuoto, ISL 2020: Caeleb Dressel e Lilly King trascinano i Cali Condors, Benedetta Pilato fa suo anche il record italiano dei 100 rana in vasca corta

Va in archivio il primo confronto tra le compagini della International Swimming League 2020. La Champions League del nuoto, di scena nella vasca corta della Duna Arena di Budapest (Ungheria), ha visto il successo dei Cali Condors con 554.2 punti, a precedere gli Energy Standard con 456.3 punti, i Los Angeles Current con 360.4 punti e i New York Brakers con 261 punti.

Si parte da quel che ci riguarda più da vicino, ovvero Benedetta Pilato. L’azzurrina, in rappresentanza degli Energy Standard, si è messa in luce anche oggi e dopo aver infranto il muro dei 29″ nei 50 rana (28″97, nuovo primato italiano), si è ripetuta anche nei 100 rana, realizzando lo strepitoso crono di 1’03″67 (30″12 ai 50 metri), seconda solo alla campionessa olimpica e mondiale Lilly King (Cali Condors), che ha toccato la piastra in 1’03″16. Una prova di grande personalità per la classe 2005 che, ogni volta che ha modo di gareggiare, trova sempre il modo per stupire. Basti pensare che il vecchio record italiano di Martina Carraro era di 1’04″11, siglato il 24 novembre 2019 a Londra, sempre in occasione della ISL. King MVP di questa prima tappa, visto il successo anche skin race ad eliminazione diretta, nelle quali le concorrenti si sono esibite in tre gare da 50 metri sulla rana, a distanza di 3 minuti l’una dall’altra. In questa prova, Pilato ha concluso in terza piazza.

Formazione di San Francisco trascinata dalla regina della rana, ma anche dall’asso Caeleb Dressel. L’americano, apparso leggermente appannato ieri, oggi si è rifatto con gli interessi vincendo i 100 stile libero in 45″87, bissando nei 50 delfino in 22″46 e realizzando il tris nei 100 misti in 51″36. Sul versante femminile la svedese Sarah Sjoestroem (Energy Standard) ha dovuto faticare non poco per imporsi nei 100 stile libero in 51″17 davanti alla compagnia di squadra Siobhan Haughey (51″38). Haughey, in grande forma, e a segno nei 200 stile libero con un eccezionale 1’51″67, migliorando il primato asiatico di 1’51″99 da lei detenuto e siglando il settimo tempo mondiale all-time in questa specialità.

I RISULTATI DEL 17 OTTOBRE – ISL 2020

100 STILE LIBERO FEMMINILI

Sarah Sjostrom – ENS – 11 punti-51.17

Siobhan Haughey – ENS –7 punti- 51.38

Beryl Gastaldello – LAC – 6 punti- 51.57

Kasia Wasick – NYB – 5 punti- 51.82

Natalie Hinds – CAC – 4 punti- 52.12

Andi Murez – LAC – 3 punti- 52.17

Erika Brown – CAC – 2 punti- 52.76

Daria Ustinova – NYB – 0 punti- 53.29

100 STILE LIBERO MASCHILI

Caeleb Dressel – CAC – 10 punti – 45.87

Florent Manaudou – ENS – 7 punti– 46.04

Justin Ress – CAC – 6 punti- 46.61

Maxime Rooney – LAC – 5 punti- 46.64

Kristian Gkolomeev – LAC – 4 punti- 47.17

Matthew Richards – NYB – 3 punti- 47.25

Kliment Kolesnikov – ENS – 2 punti- 47.57

Pieter Timmers – NYB – 0 punti- 47.68

200 FARFALLA FEMMINILI

Hali Flickinger – CAC – 10 punti – 2:05.15

Svetlana Chimrova – NYB – 7 punti- 2:06.41

Zsuzsanna Jakabos – ENS – 6 punti- 2:06.92

Kelsi Dahlia – CAC – 5 punti: 2:07.42

Boglarka Kapas – NYB – 4 punti 2:07.98

Helena Gasson – LAC – 3 punti- 2:08.94

Katie McLaughlin – LAC – 2 punti – 2:08.96

Mary-Sophie Harvey – ENS – 0 punti- 2:12.51

200 FARFALLA MASCHILI

Tom Shields – LAC – 12 punti- 1.50.43

Chad le Clos – ENS – 7 punti- 1:50.48

Eddie Wang – CAC – 6 punti- 1:50.79

Gunnar Bentz – CAC – 5 punti- 1:54.03

Lewis Clareburt – NYS – 4 punti 1:54.58

Kregor Zirk – ENS – 3 punti- 1:54.73

Jan Switkowski – NYB – 0 punti 1:55.10

Josh Prenot – LAC – 0 punti 1:56.06

100 DORSO FEMMINILI

Olivia Smoliga – CAC – 15 punti – 55.66

Beata Nelson – CAC – 7 punti- 56.29

Emily Seebohm – ENS – 6 punti- 56.72

Ali DeLoof – LAC – 5 punti- 57.48

Georgia Davies – ENS – 4 punti- 57.86

Kendyl Stewart – LAC – 0 punti- 58.00

Tevyn Waddell – NYB – 0 punti- 58.74

Arina Surkova – NYB – 0 punti- 58.96

100 DORSO MASCHILI

Ryan Murphy – LAC – 10 punti

Coleman Stewart – CAC – 7 punti

Evgeny Rylov – ENS – 6 punti

Radoslaw Kawecki – CAC – 5 punti

Matt Grevers – ENS – 4 punti

Dylan Carter – LAC – 3 punti

Jakub Skierka – NYB – 2 punti

Adam Telegdy – NYB – 0 punti

Sarah Sjostrom – ENS – 12 punti – 57.74

Anastasia Gorbenko – LAC – 7 punti –

Melanie Margalis – CAC – 6 punti –

Abbie Wood – NYB – 5 punti –

Abbey Weitzeil – LAC – 4 punti –

Meghan Small – CAC – 3 punti –

Mary-Sophie Harvey – ENS – 0 punti–

Molly Renshaw – NYB – 0 punti –

100 MISTI MASCHILI

Caeleb Dressel – CAC – 10 punti – 51.36

Marcin Cieslak – CAC – 7 punti –

Tomoe Hvas – LAC – 6 punti –

Michael Andrew – NYB – 5 punti –

Joe Litchfield – NYB – 4 punti –

Andrew Seliskar – LAC – 3 punti –

Kliment Kolesnikov – ENS – 2 punti –

Max Stupin – ENS – 0 punti –

200 STILE LIBERO FEMMINILI

Siobhan Haughey – ENS – 15 punti – 1:51.67

Allison Schmitt – CAC – 7 punti –

Sarah Sjostrom – ENS – 6 punti –

Andi Murez – LAC – 5 punti–

Hali Flickinger – CAC – 4 punti –

Daria Ustinova – NYB – 0 punti –

Katie McLaughlin – LAC – 0 punti –

Ajna Kesely – NYB – 0 punti –

200 STILE LIBERO MASCHILI

Fernando Scheffer – LAC – 9 punti – 1.42.55

Danas Rapsys – ENS – 7 punti –

Felix Aubock – NYB – 6 punti –

Matthew Richards – NYB – 5 punti –

Kacper Majchrzak – CAC – 4 punti –

Khader Baqlah – CAC – 3 punti –

Maxime Rooney – LAC – 2 punti–

Kregor Zirk – ENS – 1 punti –

50 FARFALLA FEMMINILI

Beryl Gastaldello – LAC – 10 punti – 24.75

Sarah Sjostrom – ENS – 7 punti –

Arina Surkova – NYB – 6 punti –

Anastasiya Shkurdai – ENS – 5 punti –

Kelsi Dahlia – CAC – 4 punti –

Erika Brown – CAC – 3 punti–

Jeanette Ottesen – NYB – 2 punti –

Kendyl Stewart – LAC – 0 punti –

50 FARFALLA UOMINI

Caeleb Dressel – CAC – 10 punti – 22.46

Florent Manaudou – ENS – 7 punti –

Tom Shields – LAC – 6 punti –

Chad le Clos – ENS – 5 punti–

Joe Litchfield – NYB – 4 punti

Michael Andrew – NYB – 3 punti –

Dylan Carter – LAC – 2 punti –

Coleman Stewart – CAC – 0 punti–

100 RANA FEMMINILI

Lilly King – CAC – 24 punti – 1.03.16

Benedetta Pilato – ENS – 7 punti–

Molly Hannis – CAC – 6 punti

Emily Escobedo – NYB – 0 punti–

Breeja Larson – ENS – 0 punti –

Julia Sebastian – LAC – 0 punti–

Sarah Vasey – NYB – 0 punti –

Kierra Smith – LAC – 0 punti–

100 RANA MASCHILI

Ilya Shymanovich – ENS – 12 punti– 56.13

Marco Koch – NYB – 7 punti –

Felipe Lima – ENS – 6 punti –

Felipe Silva – LAC – 5 punti–

Will Licon – LAC – 4 punti–

James Wilby – NYB – 3 punti –

Kevin Cordes – CAC – 0 punti–

Marcin Cieslak – CAC – 0 punti –

4×100 STILE LIBERO MIXED

Energy Standard 1 – 18 punti –

Cali Condors 1–14 punti –

LA Current 1– 12 punti –

NY Breakers 1– 10 punti–

Energy Standard 2–8 punti –

LA Current 2– 6 punti –

Cali Condors 2– 4 punti–

NY Breakers 2– 2 punti –

400 MISTI FEMMINILI

Melanie Margalis – CAC – 12 punti – 4:25.48

Abbie Wood – NYB – 7 punti

Hali Flickinger – CAC – 6 punti

Zsuzsanna Jakabos – ENS – 5 punti

Viktoriya Gunes – ENS – 4 punti

Anastasia Gorbenko – LAC – 3 punti

Boglarka Kapas – NYB – 0 punti

Makayla Sargent – LAC – 0 punti

400 MISTI MASCHILI

Max Litchfield – ENS – 10 punti

Jacob Heidtmann – LAC – 7 punti

Brendon Smith – NYB – 6 punti

Max Stupin – ENS – 5 punti

Lewis Clareburt – NYB – 4 punti

Andrew Seliskar – LAC-3 punti

Mark Szaranek – CAC –2 punti

Gunnar Bentz – CAC – 0 punti

SKIN RACE FEMMINILE

50 RANA

ROUND 1

Lilly King – CAC –

Benedetta Pilato – ENS –

Molly Hannis – CAC –

Imogen Clark – ENS –

ROUND 2

Lilly King– CAC

Molly Hannis – CAC

ROUND FINALE

Lilly King 28.9

SKIN RACE MASCHILE

50 DORSO

ROUND 1

Ryan Murphy – LAC – 22.80

Justin Ress – CAC –

Coleman Stewart – CAC –

Joe Litchfield – NYB –

ROUND 2

Ryan Murphy- LAC-

Joe Litchfield- NYB-

ROUND FINALE

Ryan Murphy 23.88

RISULTATI

CALI CONDORS (567 punti)

ENERGY STANDARD (463 punti)

LA CURRENT (420 punti)

NY BREAKS (266 punti)

